Tokenize Xchange (TKX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 24u laag $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 24u hoog 24u laag $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 24u hoog $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 Hoogste prijs ooit $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Laagste prijs $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Prijswijziging (1u) +0.79% Prijswijziging (1D) -2.02% Prijswijziging (7D) -10.10% Prijswijziging (7D) -10.10%

Tokenize Xchange (TKX) real-time prijs is $1.92. De afgelopen 24 uur werd er TKX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.81 en een hoogtepunt van $ 1.99, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TKX hoogste prijs aller tijden is $ 50.43, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.111255 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TKX met +0.79% veranderd in het afgelopen uur, -2.02% in de afgelopen 24 uur en -10.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tokenize Xchange (TKX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 153.78M$ 153.78M $ 153.78M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 192.23M$ 192.23M $ 192.23M Circulerende voorraad 80.00M 80.00M 80.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Tokenize Xchange is $ 153.78M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TKX is 80.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 192.23M.