Todin (TDN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.50% Prijswijziging (1D) -2.40% Prijswijziging (7D) -23.25% Prijswijziging (7D) -23.25%

Todin (TDN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TDN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TDN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00443116, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TDN met -0.50% veranderd in het afgelopen uur, -2.40% in de afgelopen 24 uur en -23.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Todin (TDN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 120.07K$ 120.07K $ 120.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 659.04K$ 659.04K $ 659.04K Circulerende voorraad 146.17M 146.17M 146.17M Totale voorraad 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

De huidige marktkapitalisatie van Todin is $ 120.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TDN is 146.17M, met een totale voorraad van 802285308.8540871. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 659.04K.