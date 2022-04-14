TOCO (TOCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TOCO (TOCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOCO (TOCO) Informatie When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that'll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he's not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection! Officiële website: https://toco.lol

TOCO (TOCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOCO (TOCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.66K $ 11.66K $ 11.66K Totale voorraad: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M Circulerende voorraad: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.66K $ 11.66K $ 11.66K Hoogste ooit: $ 0.00862493 $ 0.00862493 $ 0.00862493 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TOCO (TOCO) prijs

TOCO (TOCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TOCO (TOCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOCO begrijpt, kun je de live prijs van TOCO token verkennen!

