Toby ToadGod (TOBY) Informatie cute frog community project airdropped to entire base community Officiële website: https://toadgod.xyz/

Toby ToadGod (TOBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Toby ToadGod (TOBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M Totale voorraad: $ 419.99T $ 419.99T $ 419.99T Circulerende voorraad: $ 377.99T $ 377.99T $ 377.99T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Toby ToadGod (TOBY) prijs

Toby ToadGod (TOBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Toby ToadGod (TOBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOBY begrijpt, kun je de live prijs van TOBY token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOBY Wil je weten waar je TOBY naartoe gaat? Onze TOBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

