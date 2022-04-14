tobi (TOBI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in tobi (TOBI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

tobi (TOBI) Informatie Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Officiële website: https://hellotobi.xyz Koop nu TOBI!

tobi (TOBI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor tobi (TOBI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 303.22K $ 303.22K $ 303.22K Totale voorraad: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Circulerende voorraad: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 303.22K $ 303.22K $ 303.22K Hoogste ooit: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00030338 $ 0.00030338 $ 0.00030338 Meer informatie over tobi (TOBI) prijs

tobi (TOBI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van tobi (TOBI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOBI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOBI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOBI begrijpt, kun je de live prijs van TOBI token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOBI Wil je weten waar je TOBI naartoe gaat? Onze TOBI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOBI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!