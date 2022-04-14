Toad Killer ($TOAD) Tokenomie
Toad Killer ($TOAD) Informatie
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space.
The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs.
The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
Toad Killer ($TOAD) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Toad Killer ($TOAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Toad Killer ($TOAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Toad Killer ($TOAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal $TOAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel $TOAD tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van $TOAD begrijpt, kun je de live prijs van $TOAD token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.