TNC (TECHIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Laagste prijs $ 0.00006904$ 0.00006904 $ 0.00006904 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

TNC (TECHIE) real-time prijs is $0.00013003. De afgelopen 24 uur werd er TECHIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TECHIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00348034, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006904 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TECHIE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TNC (TECHIE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Circulerende voorraad 72.97M 72.97M 72.97M Totale voorraad 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TNC is $ 9.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TECHIE is 72.97M, met een totale voorraad van 200000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.01K.