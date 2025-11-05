Titan Token (TNT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0013927 $ 0.0013927 $ 0.0013927 24u laag $ 0.00141373 $ 0.00141373 $ 0.00141373 24u hoog 24u laag $ 0.0013927$ 0.0013927 $ 0.0013927 24u hoog $ 0.00141373$ 0.00141373 $ 0.00141373 Hoogste prijs ooit $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 Laagste prijs $ 0.00139214$ 0.00139214 $ 0.00139214 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.55% Prijswijziging (7D) -0.84% Prijswijziging (7D) -0.84%

Titan Token (TNT) real-time prijs is $0.00141197. De afgelopen 24 uur werd er TNT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0013927 en een hoogtepunt van $ 0.00141373, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TNT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00371391, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00139214 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TNT met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.55% in de afgelopen 24 uur en -0.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Titan Token (TNT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 141.20K$ 141.20K $ 141.20K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 141.20K$ 141.20K $ 141.20K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Titan Token is $ 141.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TNT is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 141.20K.