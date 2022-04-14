tism (TISM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in tism (TISM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

tism (TISM) Informatie tism is a memecoin based on bonk ecosystem, on solana, of a orange lil character who always fails while doing normal tasks. originally was a concept built on SUI chain but abandoned a year ago. the main motto of him is "i got tism and ready to bonk" the project currently has a big team of artists / community managers behind. our current roadmap is focused into building an IP around tism, delivering both web3 and web2 products over the next months and beyond. Officiële website: https://tism.life/

tism (TISM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor tism (TISM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.94K $ 36.94K $ 36.94K Totale voorraad: $ 987.16M $ 987.16M $ 987.16M Circulerende voorraad: $ 987.16M $ 987.16M $ 987.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.94K $ 36.94K $ 36.94K Hoogste ooit: $ 0.00158944 $ 0.00158944 $ 0.00158944 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over tism (TISM) prijs

tism (TISM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van tism (TISM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TISM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TISM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TISM begrijpt, kun je de live prijs van TISM token verkennen!

Prijsvoorspelling van TISM Wil je weten waar je TISM naartoe gaat? Onze TISM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TISM token!

