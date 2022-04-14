Time Capital Markets (TCM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Time Capital Markets (TCM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Time Capital Markets (TCM) Informatie Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators). Officiële website: https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos

Time Capital Markets (TCM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Time Capital Markets (TCM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.40K $ 49.40K $ 49.40K Totale voorraad: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M Circulerende voorraad: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.40K $ 49.40K $ 49.40K Hoogste ooit: $ 0.00078742 $ 0.00078742 $ 0.00078742 Laagste ooit: $ 0.00004971 $ 0.00004971 $ 0.00004971 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Time Capital Markets (TCM) prijs

Time Capital Markets (TCM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Time Capital Markets (TCM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TCM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TCM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TCM begrijpt, kun je de live prijs van TCM token verkennen!

