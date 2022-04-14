Tilt Coin (TILT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tilt Coin (TILT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tilt Coin (TILT) Informatie Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders' activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Officiële website: https://tilt.wtf Koop nu TILT!

Tilt Coin (TILT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tilt Coin (TILT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 137.14K $ 137.14K $ 137.14K Totale voorraad: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Circulerende voorraad: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.14K $ 137.14K $ 137.14K Hoogste ooit: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013732 $ 0.00013732 $ 0.00013732 Meer informatie over Tilt Coin (TILT) prijs

Tilt Coin (TILT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tilt Coin (TILT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TILT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TILT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TILT begrijpt, kun je de live prijs van TILT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TILT Wil je weten waar je TILT naartoe gaat? Onze TILT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TILT token!

