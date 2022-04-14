TiFi (TIFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TiFi (TIFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TiFi (TIFI) Informatie The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens. Officiële website: https://tifi.net/

TiFi (TIFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TiFi (TIFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 175.33K $ 175.33K $ 175.33K Totale voorraad: $ 721.85T $ 721.85T $ 721.85T Circulerende voorraad: $ 47.00T $ 47.00T $ 47.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TiFi (TIFI) prijs

TiFi (TIFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TiFi (TIFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TIFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TIFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TIFI begrijpt, kun je de live prijs van TIFI token verkennen!

