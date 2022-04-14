Tidecoin (TDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tidecoin (TDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tidecoin (TDC) Informatie Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges. Officiële website: https://tidecoin.org/ Whitepaper: https://github.com/tidecoin-old/whitepaper/blob/master/tidecoin.pdf

Tidecoin (TDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tidecoin (TDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Totale voorraad: $ 18.64M $ 18.64M $ 18.64M Circulerende voorraad: $ 18.64M $ 18.64M $ 18.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Hoogste ooit: $ 0.778444 $ 0.778444 $ 0.778444 Laagste ooit: $ 0.04441292 $ 0.04441292 $ 0.04441292 Huidige prijs: $ 0.094041 $ 0.094041 $ 0.094041 Meer informatie over Tidecoin (TDC) prijs

Tidecoin (TDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tidecoin (TDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TDC begrijpt, kun je de live prijs van TDC token verkennen!

Prijsvoorspelling van TDC Wil je weten waar je TDC naartoe gaat? Onze TDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TDC token!

