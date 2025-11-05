Tickeron (TICKERON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00004058 24u laag $ 0.00004432 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00013621 Laagste prijs $ 0.00004058 Prijswijziging (1u) +0.93% Prijswijziging (1D) -2.30% Prijswijziging (7D) -31.04%

Tickeron (TICKERON) real-time prijs is $0.0000433. De afgelopen 24 uur werd er TICKERON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00004058 en een hoogtepunt van $ 0.00004432, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TICKERON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00013621, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TICKERON met +0.93% veranderd in het afgelopen uur, -2.30% in de afgelopen 24 uur en -31.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tickeron (TICKERON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.89K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.89K Circulerende voorraad 875.03M Totale voorraad 875,027,534.423395

De huidige marktkapitalisatie van Tickeron is $ 37.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TICKERON is 875.03M, met een totale voorraad van 875027534.423395. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.89K.