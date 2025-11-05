BeursDEX+
De live Tickeron prijs vandaag is 0.0000433 USD. Volg realtime TICKERON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TICKERON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Tickeron prijs vandaag is 0.0000433 USD. Volg realtime TICKERON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TICKERON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TICKERON

TICKERON Prijsinformatie

Wat is TICKERON

TICKERON officiële website

TICKERON tokenomie

TICKERON Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Tickeron logo

Tickeron Prijs (TICKERON)

Niet genoteerd

1 TICKERON naar USD live prijs:

--
----
-2.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Tickeron (TICKERON) live prijsgrafiek
Tickeron (TICKERON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00004058
$ 0.00004058$ 0.00004058
24u laag
$ 0.00004432
$ 0.00004432$ 0.00004432
24u hoog

$ 0.00004058
$ 0.00004058$ 0.00004058

$ 0.00004432
$ 0.00004432$ 0.00004432

$ 0.00013621
$ 0.00013621$ 0.00013621

$ 0.00004058
$ 0.00004058$ 0.00004058

+0.93%

-2.30%

-31.04%

-31.04%

Tickeron (TICKERON) real-time prijs is $0.0000433. De afgelopen 24 uur werd er TICKERON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00004058 en een hoogtepunt van $ 0.00004432, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TICKERON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00013621, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TICKERON met +0.93% veranderd in het afgelopen uur, -2.30% in de afgelopen 24 uur en -31.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tickeron (TICKERON) Marktinformatie

$ 37.89K
$ 37.89K$ 37.89K

--
----

$ 37.89K
$ 37.89K$ 37.89K

875.03M
875.03M 875.03M

875,027,534.423395
875,027,534.423395 875,027,534.423395

De huidige marktkapitalisatie van Tickeron is $ 37.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TICKERON is 875.03M, met een totale voorraad van 875027534.423395. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.89K.

Tickeron (TICKERON) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Tickeron naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Tickeron naar USD $ -0.0000240421.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Tickeron naar USD $ -0.0000214886.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Tickeron naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.30%
30 dagen$ -0.0000240421-55.52%
60 dagen$ -0.0000214886-49.62%
90 dagen$ 0--

Wat is Tickeron (TICKERON)?

AI-Market Insights is dedicated to developing advanced Financial Learning Models (FLMs) for AI agents, enabling them to analyze vast amounts of market data, identify trends, and make informed decisions. Our mission is to empower traders by providing intelligent tools that enhance their ability to profit from market movements, optimize strategies, and reduce risks. By combining cutting-edge AI technology with deep financial expertise, we aim to transform the way both beginner and professional traders interact with the market, creating smarter, data-driven trading experiences and fostering financial literacy through AI-driven insights.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Tickeron (TICKERON) hulpbron

Officiële website

Tickeron Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tickeron (TICKERON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tickeron (TICKERON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tickeron te bekijken.

Bekijk nu de Tickeron prijsvoorspelling !

TICKERON naar lokale valuta's

Tickeron (TICKERON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tickeron (TICKERON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TICKERON token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tickeron (TICKERON)

Hoeveel is Tickeron (TICKERON) vandaag waard?
De live TICKERON prijs in USD is 0.0000433 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TICKERON naar USD prijs?
De huidige prijs van TICKERON naar USD is $ 0.0000433. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tickeron?
De marktkapitalisatie van TICKERON is $ 37.89K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TICKERON?
De circulerende voorraad van TICKERON is 875.03M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TICKERON?
TICKERON bereikte een ATH-prijs van 0.00013621 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TICKERON?
TICKERON zag een ATL-prijs van 0.00004058 USD.
Wat is het handelsvolume van TICKERON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TICKERON is -- USD.
Zal TICKERON dit jaar hoger gaan?
TICKERON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TICKERON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Tickeron (TICKERON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

