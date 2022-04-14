Thumb (THUMB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Thumb (THUMB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Thumb (THUMB) Informatie thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Officiële website: https://thumb.fun

Thumb (THUMB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Thumb (THUMB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 469.98K $ 469.98K $ 469.98K Totale voorraad: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Circulerende voorraad: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 469.98K $ 469.98K $ 469.98K Hoogste ooit: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Laagste ooit: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Huidige prijs: $ 0.00227161 $ 0.00227161 $ 0.00227161 Meer informatie over Thumb (THUMB) prijs

Thumb (THUMB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Thumb (THUMB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THUMB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THUMB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THUMB begrijpt, kun je de live prijs van THUMB token verkennen!

