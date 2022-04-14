this will cook (WOMEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in this will cook (WOMEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

this will cook (WOMEN) Informatie This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK. Officiële website: http://womenwillcook.me/ Koop nu WOMEN!

this will cook (WOMEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor this will cook (WOMEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.17K $ 18.17K $ 18.17K Totale voorraad: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Circulerende voorraad: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.17K $ 18.17K $ 18.17K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over this will cook (WOMEN) prijs

this will cook (WOMEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van this will cook (WOMEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOMEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOMEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOMEN begrijpt, kun je de live prijs van WOMEN token verkennen!

