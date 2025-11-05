this is a special memecoin (TISM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001025 $ 0.00001025 $ 0.00001025 24u laag $ 0.00001088 $ 0.00001088 $ 0.00001088 24u hoog 24u laag $ 0.00001025$ 0.00001025 $ 0.00001025 24u hoog $ 0.00001088$ 0.00001088 $ 0.00001088 Hoogste prijs ooit $ 0.0022241$ 0.0022241 $ 0.0022241 Laagste prijs $ 0.00001025$ 0.00001025 $ 0.00001025 Prijswijziging (1u) -0.23% Prijswijziging (1D) +1.54% Prijswijziging (7D) -19.12% Prijswijziging (7D) -19.12%

this is a special memecoin (TISM) real-time prijs is $0.00001074. De afgelopen 24 uur werd er TISM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001025 en een hoogtepunt van $ 0.00001088, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TISM hoogste prijs aller tijden is $ 0.0022241, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001025 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TISM met -0.23% veranderd in het afgelopen uur, +1.54% in de afgelopen 24 uur en -19.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

this is a special memecoin (TISM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Circulerende voorraad 926.74M 926.74M 926.74M Totale voorraad 926,743,197.135298 926,743,197.135298 926,743,197.135298

De huidige marktkapitalisatie van this is a special memecoin is $ 9.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TISM is 926.74M, met een totale voorraad van 926743197.135298. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.96K.