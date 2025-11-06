this coin is scarce (SCARCE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00074923 $ 0.00074923 $ 0.00074923 24u laag $ 0.00076001 $ 0.00076001 $ 0.00076001 24u hoog 24u laag $ 0.00074923$ 0.00074923 $ 0.00074923 24u hoog $ 0.00076001$ 0.00076001 $ 0.00076001 Hoogste prijs ooit $ 0.03268383$ 0.03268383 $ 0.03268383 Laagste prijs $ 0.00072722$ 0.00072722 $ 0.00072722 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) +0.91% Prijswijziging (7D) -18.72% Prijswijziging (7D) -18.72%

this coin is scarce (SCARCE) real-time prijs is $0.00075608. De afgelopen 24 uur werd er SCARCE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00074923 en een hoogtepunt van $ 0.00076001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCARCE hoogste prijs aller tijden is $ 0.03268383, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00072722 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCARCE met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, +0.91% in de afgelopen 24 uur en -18.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

this coin is scarce (SCARCE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Circulerende voorraad 9.94M 9.94M 9.94M Totale voorraad 9,944,423.880244 9,944,423.880244 9,944,423.880244

De huidige marktkapitalisatie van this coin is scarce is $ 7.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCARCE is 9.94M, met een totale voorraad van 9944423.880244. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.52K.