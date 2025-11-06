This Can Be Anything (IMAGINE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -16.89% Prijswijziging (7D) -16.89%

This Can Be Anything (IMAGINE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IMAGINE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IMAGINE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IMAGINE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -16.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

This Can Be Anything (IMAGINE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Circulerende voorraad 999.24M 999.24M 999.24M Totale voorraad 999,238,829.117129 999,238,829.117129 999,238,829.117129

De huidige marktkapitalisatie van This Can Be Anything is $ 6.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IMAGINE is 999.24M, met een totale voorraad van 999238829.117129. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.38K.