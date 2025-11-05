TheTrenches (TRENCHES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -2.78% Prijswijziging (1D) -0.39% Prijswijziging (7D) -43.62% Prijswijziging (7D) -43.62%

TheTrenches (TRENCHES) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TRENCHES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRENCHES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00720189, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRENCHES met -2.78% veranderd in het afgelopen uur, -0.39% in de afgelopen 24 uur en -43.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TheTrenches (TRENCHES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 99.02K$ 99.02K $ 99.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 99.02K$ 99.02K $ 99.02K Circulerende voorraad 999.86M 999.86M 999.86M Totale voorraad 999,857,910.693161 999,857,910.693161 999,857,910.693161

De huidige marktkapitalisatie van TheTrenches is $ 99.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRENCHES is 999.86M, met een totale voorraad van 999857910.693161. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 99.02K.