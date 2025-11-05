BeursDEX+
De live Thermo Fisher xStock prijs vandaag is 560.62 USD. Volg realtime TMOX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TMOX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TMOX

TMOX Prijsinformatie

Wat is TMOX

TMOX whitepaper

TMOX officiële website

TMOX tokenomie

TMOX Prijsvoorspelling

Thermo Fisher xStock logo

Thermo Fisher xStock Prijs (TMOX)

Niet genoteerd

1 TMOX naar USD live prijs:

$560.62
$560.62
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Thermo Fisher xStock (TMOX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:53:04 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 560.62
$ 560.62

$ 464.51
$ 464.51

--

--

0.00%

0.00%

Thermo Fisher xStock (TMOX) real-time prijs is $560.62. De afgelopen 24 uur werd er TMOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TMOX hoogste prijs aller tijden is $ 560.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 464.51 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TMOX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Marktinformatie

$ 198.87K
$ 198.87K

--
--

$ 11.93M
$ 11.93M

407.15
407.15

21,272.12279538514
21,272.12279538514

De huidige marktkapitalisatie van Thermo Fisher xStock is $ 198.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TMOX is 407.15, met een totale voorraad van 21272.12279538514. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.93M.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Thermo Fisher xStock naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Thermo Fisher xStock naar USD $ +43.5894383640.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Thermo Fisher xStock naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Thermo Fisher xStock naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ +43.5894383640+7.78%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Thermo Fisher xStock (TMOX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Thermo Fisher xStock (TMOX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Thermo Fisher xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Thermo Fisher xStock (TMOX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Thermo Fisher xStock (TMOX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Thermo Fisher xStock te bekijken.

Bekijk nu de Thermo Fisher xStock prijsvoorspelling !

TMOX naar lokale valuta's

Thermo Fisher xStock (TMOX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Thermo Fisher xStock (TMOX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TMOX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Thermo Fisher xStock (TMOX)

Hoeveel is Thermo Fisher xStock (TMOX) vandaag waard?
De live TMOX prijs in USD is 560.62 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TMOX naar USD prijs?
De huidige prijs van TMOX naar USD is $ 560.62. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Thermo Fisher xStock?
De marktkapitalisatie van TMOX is $ 198.87K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TMOX?
De circulerende voorraad van TMOX is 407.15 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TMOX?
TMOX bereikte een ATH-prijs van 560.62 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TMOX?
TMOX zag een ATL-prijs van 464.51 USD.
Wat is het handelsvolume van TMOX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TMOX is -- USD.
Zal TMOX dit jaar hoger gaan?
TMOX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TMOX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:53:04 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,619.33

$3,391.57

$160.11

$1.0000

$1.0954

$103,619.33

$3,391.57

$2.2710

$160.11

$0.16657

$0.00000

$0.00000

$0.03263

$0.00898

$0.00824

$0.2250

$0.2453

$0.0000000046485

$0.000008849

$177.57

