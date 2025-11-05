Thermo Fisher xStock (TMOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 Laagste prijs $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Thermo Fisher xStock (TMOX) real-time prijs is $560.62. De afgelopen 24 uur werd er TMOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TMOX hoogste prijs aller tijden is $ 560.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 464.51 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TMOX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Circulerende voorraad 407.15 407.15 407.15 Totale voorraad 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

De huidige marktkapitalisatie van Thermo Fisher xStock is $ 198.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TMOX is 407.15, met een totale voorraad van 21272.12279538514. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.93M.