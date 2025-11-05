BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live There Will Be Signs prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SIGNS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SIGNS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live There Will Be Signs prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SIGNS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SIGNS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SIGNS

SIGNS Prijsinformatie

Wat is SIGNS

SIGNS officiële website

SIGNS tokenomie

SIGNS Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

There Will Be Signs logo

There Will Be Signs Prijs (SIGNS)

Niet genoteerd

1 SIGNS naar USD live prijs:

--
----
-5.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
There Will Be Signs (SIGNS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:52:57 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-5.47%

-23.03%

-23.03%

There Will Be Signs (SIGNS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SIGNS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SIGNS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SIGNS met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -5.47% in de afgelopen 24 uur en -23.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

There Will Be Signs (SIGNS) Marktinformatie

$ 37.31K
$ 37.31K$ 37.31K

--
----

$ 38.50K
$ 38.50K$ 38.50K

935.00M
935.00M 935.00M

964,913,929.944135
964,913,929.944135 964,913,929.944135

De huidige marktkapitalisatie van There Will Be Signs is $ 37.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SIGNS is 935.00M, met een totale voorraad van 964913929.944135. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.50K.

There Will Be Signs (SIGNS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van There Will Be Signs naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van There Will Be Signs naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van There Will Be Signs naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van There Will Be Signs naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.47%
30 dagen$ 0-48.51%
60 dagen$ 0-43.28%
90 dagen$ 0--

Wat is There Will Be Signs (SIGNS)?

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

There Will Be Signs (SIGNS) hulpbron

Officiële website

There Will Be Signs Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal There Will Be Signs (SIGNS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je There Will Be Signs (SIGNS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor There Will Be Signs te bekijken.

Bekijk nu de There Will Be Signs prijsvoorspelling !

SIGNS naar lokale valuta's

There Will Be Signs (SIGNS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van There Will Be Signs (SIGNS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SIGNS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over There Will Be Signs (SIGNS)

Hoeveel is There Will Be Signs (SIGNS) vandaag waard?
De live SIGNS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SIGNS naar USD prijs?
De huidige prijs van SIGNS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van There Will Be Signs?
De marktkapitalisatie van SIGNS is $ 37.31K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SIGNS?
De circulerende voorraad van SIGNS is 935.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SIGNS?
SIGNS bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SIGNS?
SIGNS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SIGNS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SIGNS is -- USD.
Zal SIGNS dit jaar hoger gaan?
SIGNS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SIGNS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:52:57 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,624.23
$103,624.23$103,624.23

+0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,392.61
$3,392.61$3,392.61

-3.26%

Solana logo

Solana

SOL

$160.10
$160.10$160.10

-0.85%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0976
$1.0976$1.0976

+46.83%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,624.23
$103,624.23$103,624.23

+0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,392.61
$3,392.61$3,392.61

-3.26%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2708
$2.2708$2.2708

-0.49%

Solana logo

Solana

SOL

$160.10
$160.10$160.10

-0.85%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16655
$0.16655$0.16655

+1.59%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03263
$0.03263$0.03263

+30.52%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00898
$0.00898$0.00898

+19.73%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00824
$0.00824$0.00824

+26.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2245
$0.2245$0.2245

+349.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2431
$0.2431$0.2431

+271.14%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046508
$0.0000000046508$0.0000000046508

+232.15%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008849
$0.000008849$0.000008849

+131.83%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$177.44
$177.44$177.44

+115.68%