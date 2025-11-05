Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.996803 $ 0.996803 $ 0.996803 24u laag $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24u hoog 24u laag $ 0.996803$ 0.996803 $ 0.996803 24u hoog $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Hoogste prijs ooit $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laagste prijs $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Prijswijziging (1u) +0.43% Prijswijziging (1D) +0.25% Prijswijziging (7D) -0.21% Prijswijziging (7D) -0.21%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) real-time prijs is $1.011. De afgelopen 24 uur werd er THBILL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996803 en een hoogtepunt van $ 1.018, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THBILL hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.906552 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THBILL met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, +0.25% in de afgelopen 24 uur en -0.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 166.93M$ 166.93M $ 166.93M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 166.93M$ 166.93M $ 166.93M Circulerende voorraad 165.54M 165.54M 165.54M Totale voorraad 165,539,507.322598 165,539,507.322598 165,539,507.322598

De huidige marktkapitalisatie van Theo Short Duration US Treasury Fund is $ 166.93M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THBILL is 165.54M, met een totale voorraad van 165539507.322598. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 166.93M.