De live Theo Short Duration US Treasury Fund prijs vandaag is 1.011 USD. Volg realtime THBILL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de THBILL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over THBILL

THBILL Prijsinformatie

Wat is THBILL

THBILL officiële website

THBILL tokenomie

THBILL Prijsvoorspelling

Theo Short Duration US Treasury Fund logo

Theo Short Duration US Treasury Fund Prijs (THBILL)

Niet genoteerd

1 THBILL naar USD live prijs:

$1.01
$1.01$1.01
+0.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:59:09 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.996803
$ 0.996803$ 0.996803
24u laag
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24u hoog

$ 0.996803
$ 0.996803$ 0.996803

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

+0.43%

+0.25%

-0.21%

-0.21%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) real-time prijs is $1.011. De afgelopen 24 uur werd er THBILL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.996803 en een hoogtepunt van $ 1.018, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THBILL hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.906552 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THBILL met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, +0.25% in de afgelopen 24 uur en -0.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Marktinformatie

$ 166.93M
$ 166.93M$ 166.93M

--
----

$ 166.93M
$ 166.93M$ 166.93M

165.54M
165.54M 165.54M

165,539,507.322598
165,539,507.322598 165,539,507.322598

De huidige marktkapitalisatie van Theo Short Duration US Treasury Fund is $ 166.93M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THBILL is 165.54M, met een totale voorraad van 165539507.322598. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 166.93M.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Theo Short Duration US Treasury Fund naar USD $ +0.00248863.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Theo Short Duration US Treasury Fund naar USD $ +0.0082522875.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Theo Short Duration US Treasury Fund naar USD $ +0.0064907211.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Theo Short Duration US Treasury Fund naar USD $ +0.0106381129594314.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00248863+0.25%
30 dagen$ +0.0082522875+0.82%
60 dagen$ +0.0064907211+0.64%
90 dagen$ +0.0106381129594314+1.06%

Wat is Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hulpbron

Officiële website

Theo Short Duration US Treasury Fund Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Theo Short Duration US Treasury Fund te bekijken.

Bekijk nu de Theo Short Duration US Treasury Fund prijsvoorspelling !

THBILL naar lokale valuta's

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van THBILL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Hoeveel is Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) vandaag waard?
De live THBILL prijs in USD is 1.011 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige THBILL naar USD prijs?
De huidige prijs van THBILL naar USD is $ 1.011. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Theo Short Duration US Treasury Fund?
De marktkapitalisatie van THBILL is $ 166.93M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van THBILL?
De circulerende voorraad van THBILL is 165.54M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van THBILL?
THBILL bereikte een ATH-prijs van 1.11 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van THBILL?
THBILL zag een ATL-prijs van 0.906552 USD.
Wat is het handelsvolume van THBILL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van THBILL is -- USD.
Zal THBILL dit jaar hoger gaan?
THBILL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de THBILL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:59:09 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

