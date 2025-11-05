TheDip (THEDIP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -21.83% Prijswijziging (7D) -21.83%

TheDip (THEDIP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er THEDIP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THEDIP hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THEDIP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -21.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TheDip (THEDIP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

De huidige marktkapitalisatie van TheDip is $ 10.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THEDIP is 1000.00M, met een totale voorraad van 999998330.178054. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.03K.