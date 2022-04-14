The1 (THE1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The1 (THE1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The1 (THE1) Informatie THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations. Officiële website: https://the1.life/

The1 (THE1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The1 (THE1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.33K $ 11.33K $ 11.33K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.33K $ 11.33K $ 11.33K Hoogste ooit: $ 0.02333516 $ 0.02333516 $ 0.02333516 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The1 (THE1) prijs

The1 (THE1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The1 (THE1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THE1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THE1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THE1 begrijpt, kun je de live prijs van THE1 token verkennen!

