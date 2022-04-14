The Year Of The Snake (2025) Tokenomie
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025.
In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL!
欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
Inzicht in de tokenomie van The Year Of The Snake (2025) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal 2025 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel 2025 tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.