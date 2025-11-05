The Wizard of Buyback (WIZB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -3.19% Prijswijziging (7D) -17.81% Prijswijziging (7D) -17.81%

The Wizard of Buyback (WIZB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WIZB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WIZB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00113077, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WIZB met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.19% in de afgelopen 24 uur en -17.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Wizard of Buyback (WIZB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Circulerende voorraad 999.35M 999.35M 999.35M Totale voorraad 999,347,885.560471 999,347,885.560471 999,347,885.560471

De huidige marktkapitalisatie van The Wizard of Buyback is $ 8.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WIZB is 999.35M, met een totale voorraad van 999347885.560471. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.40K.