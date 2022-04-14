The Upsider AI (UP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Upsider AI (UP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Upsider AI (UP) Informatie The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. Officiële website: https://theupsiderai.com/

The Upsider AI (UP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Upsider AI (UP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Totale voorraad: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M Circulerende voorraad: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Hoogste ooit: $ 0.00588413 $ 0.00588413 $ 0.00588413 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00258705 $ 0.00258705 $ 0.00258705 Meer informatie over The Upsider AI (UP) prijs

The Upsider AI (UP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Upsider AI (UP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UP begrijpt, kun je de live prijs van UP token verkennen!

