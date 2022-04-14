The Three Kingdoms (TTK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Three Kingdoms (TTK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Three Kingdoms (TTK) Informatie The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Officiële website: https://ttk.gg/ Whitepaper: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Koop nu TTK!

The Three Kingdoms (TTK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Three Kingdoms (TTK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 124.51K $ 124.51K $ 124.51K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 150.97K $ 150.97K $ 150.97K Hoogste ooit: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Laagste ooit: $ 0.00014883 $ 0.00014883 $ 0.00014883 Huidige prijs: $ 0.00015096 $ 0.00015096 $ 0.00015096 Meer informatie over The Three Kingdoms (TTK) prijs

The Three Kingdoms (TTK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Three Kingdoms (TTK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TTK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TTK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TTK begrijpt, kun je de live prijs van TTK token verkennen!

