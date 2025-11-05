BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live The Surfing Frenchie prijs vandaag is 0.0001132 USD. Volg realtime DALE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DALE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live The Surfing Frenchie prijs vandaag is 0.0001132 USD. Volg realtime DALE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DALE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DALE

DALE Prijsinformatie

Wat is DALE

DALE officiële website

DALE tokenomie

DALE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

The Surfing Frenchie logo

The Surfing Frenchie Prijs (DALE)

Niet genoteerd

1 DALE naar USD live prijs:

$0.0001132
$0.0001132$0.0001132
-2.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
The Surfing Frenchie (DALE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:52:35 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00010598
$ 0.00010598$ 0.00010598
24u laag
$ 0.00011895
$ 0.00011895$ 0.00011895
24u hoog

$ 0.00010598
$ 0.00010598$ 0.00010598

$ 0.00011895
$ 0.00011895$ 0.00011895

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0.00010598
$ 0.00010598$ 0.00010598

+0.32%

-2.27%

-54.16%

-54.16%

The Surfing Frenchie (DALE) real-time prijs is $0.0001132. De afgelopen 24 uur werd er DALE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010598 en een hoogtepunt van $ 0.00011895, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DALE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00162335, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010598 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DALE met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -2.27% in de afgelopen 24 uur en -54.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Surfing Frenchie (DALE) Marktinformatie

$ 113.01K
$ 113.01K$ 113.01K

--
----

$ 113.01K
$ 113.01K$ 113.01K

998.77M
998.77M 998.77M

998,770,543.315946
998,770,543.315946 998,770,543.315946

De huidige marktkapitalisatie van The Surfing Frenchie is $ 113.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DALE is 998.77M, met een totale voorraad van 998770543.315946. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.01K.

The Surfing Frenchie (DALE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van The Surfing Frenchie naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van The Surfing Frenchie naar USD $ -0.0000546787.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van The Surfing Frenchie naar USD $ -0.0000984091.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van The Surfing Frenchie naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.27%
30 dagen$ -0.0000546787-48.30%
60 dagen$ -0.0000984091-86.93%
90 dagen$ 0--

Wat is The Surfing Frenchie (DALE)?

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

The Surfing Frenchie (DALE) hulpbron

Officiële website

The Surfing Frenchie Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal The Surfing Frenchie (DALE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je The Surfing Frenchie (DALE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor The Surfing Frenchie te bekijken.

Bekijk nu de The Surfing Frenchie prijsvoorspelling !

DALE naar lokale valuta's

The Surfing Frenchie (DALE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van The Surfing Frenchie (DALE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DALE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over The Surfing Frenchie (DALE)

Hoeveel is The Surfing Frenchie (DALE) vandaag waard?
De live DALE prijs in USD is 0.0001132 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DALE naar USD prijs?
De huidige prijs van DALE naar USD is $ 0.0001132. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van The Surfing Frenchie?
De marktkapitalisatie van DALE is $ 113.01K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DALE?
De circulerende voorraad van DALE is 998.77M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DALE?
DALE bereikte een ATH-prijs van 0.00162335 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DALE?
DALE zag een ATL-prijs van 0.00010598 USD.
Wat is het handelsvolume van DALE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DALE is -- USD.
Zal DALE dit jaar hoger gaan?
DALE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DALE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:52:35 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,595.90
$103,595.90$103,595.90

+0.40%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,390.89
$3,390.89$3,390.89

-3.31%

Solana logo

Solana

SOL

$159.99
$159.99$159.99

-0.92%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0959
$1.0959$1.0959

+46.60%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,595.90
$103,595.90$103,595.90

+0.40%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,390.89
$3,390.89$3,390.89

-3.31%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2696
$2.2696$2.2696

-0.54%

Solana logo

Solana

SOL

$159.99
$159.99$159.99

-0.92%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16649
$0.16649$0.16649

+1.56%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03226
$0.03226$0.03226

+29.04%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00898
$0.00898$0.00898

+19.73%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00824
$0.00824$0.00824

+26.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2236
$0.2236$0.2236

+347.20%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2421
$0.2421$0.2421

+269.61%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046683
$0.0000000046683$0.0000000046683

+233.40%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008849
$0.000008849$0.000008849

+131.83%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$178.14
$178.14$178.14

+116.53%