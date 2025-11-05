The Surfing Frenchie (DALE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00010598 $ 0.00010598 $ 0.00010598 24u laag $ 0.00011895 $ 0.00011895 $ 0.00011895 24u hoog 24u laag $ 0.00010598$ 0.00010598 $ 0.00010598 24u hoog $ 0.00011895$ 0.00011895 $ 0.00011895 Hoogste prijs ooit $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 Laagste prijs $ 0.00010598$ 0.00010598 $ 0.00010598 Prijswijziging (1u) +0.32% Prijswijziging (1D) -2.27% Prijswijziging (7D) -54.16% Prijswijziging (7D) -54.16%

The Surfing Frenchie (DALE) real-time prijs is $0.0001132. De afgelopen 24 uur werd er DALE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010598 en een hoogtepunt van $ 0.00011895, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DALE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00162335, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010598 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DALE met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -2.27% in de afgelopen 24 uur en -54.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Surfing Frenchie (DALE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 113.01K$ 113.01K $ 113.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 113.01K$ 113.01K $ 113.01K Circulerende voorraad 998.77M 998.77M 998.77M Totale voorraad 998,770,543.315946 998,770,543.315946 998,770,543.315946

De huidige marktkapitalisatie van The Surfing Frenchie is $ 113.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DALE is 998.77M, met een totale voorraad van 998770543.315946. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.01K.