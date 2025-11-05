THE SUBSTANCE (DOSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0
24u laag $ 0
24u hoog $ 0
Hoogste prijs ooit $ 0.0010989
Laagste prijs $ 0
Prijswijziging (1u) --
Prijswijziging (1D) --
Prijswijziging (7D) -23.04%

THE SUBSTANCE (DOSE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DOSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOSE hoogste prijs aller tijden is $ 0.0010989, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOSE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -23.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

THE SUBSTANCE (DOSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 61.12K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 61.12K
Circulerende voorraad 1000.00M
Totale voorraad 999,996,224.349174

De huidige marktkapitalisatie van THE SUBSTANCE is $ 61.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOSE is 1000.00M, met een totale voorraad van 999996224.349174. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 61.12K.