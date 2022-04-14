The Society Library (SL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Society Library (SL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Society Library (SL) Informatie $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Officiële website: https://sltoken.social/ Koop nu SL!

The Society Library (SL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Society Library (SL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 165.69K $ 165.69K $ 165.69K Totale voorraad: $ 992.94M $ 992.94M $ 992.94M Circulerende voorraad: $ 592.94M $ 592.94M $ 592.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 277.46K $ 277.46K $ 277.46K Hoogste ooit: $ 0.00918104 $ 0.00918104 $ 0.00918104 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027943 $ 0.00027943 $ 0.00027943 Meer informatie over The Society Library (SL) prijs

The Society Library (SL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Society Library (SL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SL begrijpt, kun je de live prijs van SL token verkennen!

