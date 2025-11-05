the sexiest number (69) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000838 24u laag $ 0.00000906 24u hoog
Hoogste prijs ooit $ 0.0001629
Laagste prijs $ 0.00000838
Prijswijziging (1u) +1.42%
Prijswijziging (1D) +1.23%
Prijswijziging (7D) -25.01%

the sexiest number (69) real-time prijs is $0.00000906. De afgelopen 24 uur werd er 69 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000838 en een hoogtepunt van $ 0.00000906, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 69 hoogste prijs aller tijden is $ 0.0001629, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000838 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 69 met +1.42% veranderd in het afgelopen uur, +1.23% in de afgelopen 24 uur en -25.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

the sexiest number (69) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.93K
Volume (24u) ----
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.93K
Circulerende voorraad 999.97M
Totale voorraad 999,968,095.086464

De huidige marktkapitalisatie van the sexiest number is $ 8.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 69 is 999.97M, met een totale voorraad van 999968095.086464. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.93K.