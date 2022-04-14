The RugCoon (RUGGA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The RugCoon (RUGGA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The RugCoon (RUGGA) Informatie The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Officiële website: https://www.rugga.me/ Koop nu RUGGA!

The RugCoon (RUGGA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The RugCoon (RUGGA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 61.87K $ 61.87K $ 61.87K Totale voorraad: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Circulerende voorraad: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.87K $ 61.87K $ 61.87K Hoogste ooit: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The RugCoon (RUGGA) prijs

The RugCoon (RUGGA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The RugCoon (RUGGA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RUGGA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RUGGA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RUGGA begrijpt, kun je de live prijs van RUGGA token verkennen!

Prijsvoorspelling van RUGGA Wil je weten waar je RUGGA naartoe gaat? Onze RUGGA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RUGGA token!

