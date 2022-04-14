THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Informatie Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Officiële website: https://www.retirementcoin.io/

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.53K $ 45.53K $ 45.53K Totale voorraad: $ 998.50M $ 998.50M $ 998.50M Circulerende voorraad: $ 998.50M $ 998.50M $ 998.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.53K $ 45.53K $ 45.53K Hoogste ooit: $ 0.00357343 $ 0.00357343 $ 0.00357343 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) prijs

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RETIREMENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RETIREMENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RETIREMENT begrijpt, kun je de live prijs van RETIREMENT token verkennen!

