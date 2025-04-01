The Pride (PRIDE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Pride (PRIDE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Pride (PRIDE) Informatie At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members. Officiële website: https://www.thepride.fun Whitepaper: https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf

The Pride (PRIDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Pride (PRIDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Totale voorraad: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Circulerende voorraad: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The Pride (PRIDE) prijs

The Pride (PRIDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Pride (PRIDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRIDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRIDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRIDE begrijpt, kun je de live prijs van PRIDE token verkennen!

