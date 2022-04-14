The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Informatie PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/14759 Koop nu PEAGUY!

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.60K $ 25.60K $ 25.60K Totale voorraad: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M Circulerende voorraad: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.60K $ 25.60K $ 25.60K Hoogste ooit: $ 0.0038774 $ 0.0038774 $ 0.0038774 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) prijs

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEAGUY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEAGUY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEAGUY begrijpt, kun je de live prijs van PEAGUY token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEAGUY Wil je weten waar je PEAGUY naartoe gaat? Onze PEAGUY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEAGUY token!

