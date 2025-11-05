The Orange Era (ORANGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003632 $ 0.00003632 $ 0.00003632 24u laag $ 0.0000403 $ 0.0000403 $ 0.0000403 24u hoog 24u laag $ 0.00003632$ 0.00003632 $ 0.00003632 24u hoog $ 0.0000403$ 0.0000403 $ 0.0000403 Hoogste prijs ooit $ 0.00484745$ 0.00484745 $ 0.00484745 Laagste prijs $ 0.00003632$ 0.00003632 $ 0.00003632 Prijswijziging (1u) -0.21% Prijswijziging (1D) -3.44% Prijswijziging (7D) -24.73% Prijswijziging (7D) -24.73%

The Orange Era (ORANGE) real-time prijs is $0.00003891. De afgelopen 24 uur werd er ORANGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003632 en een hoogtepunt van $ 0.0000403, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORANGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00484745, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003632 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORANGE met -0.21% veranderd in het afgelopen uur, -3.44% in de afgelopen 24 uur en -24.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Orange Era (ORANGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.86K$ 38.86K $ 38.86K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 38.86K$ 38.86K $ 38.86K Circulerende voorraad 999.62M 999.62M 999.62M Totale voorraad 999,620,224.829383 999,620,224.829383 999,620,224.829383

De huidige marktkapitalisatie van The Orange Era is $ 38.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORANGE is 999.62M, met een totale voorraad van 999620224.829383. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.86K.