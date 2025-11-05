BeursDEX+
The live the most watched egg prijs vandaag is 0.00001013 USD. Volg realtime EGG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EGG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 EGG naar USD live prijs:

--
----
-3.20%1D
USD
the most watched egg (EGG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:51:54 (UTC+8)

the most watched egg (EGG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956
24u laag
$ 0.00001048
$ 0.00001048$ 0.00001048
24u hoog

$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956

$ 0.00001048
$ 0.00001048$ 0.00001048

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956

-0.28%

-3.27%

-23.60%

-23.60%

the most watched egg (EGG) real-time prijs is $0.00001013. De afgelopen 24 uur werd er EGG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000956 en een hoogtepunt van $ 0.00001048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EGG hoogste prijs aller tijden is $ 0.0012292, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000956 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EGG met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -3.27% in de afgelopen 24 uur en -23.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

the most watched egg (EGG) Marktinformatie

$ 9.82K
$ 9.82K$ 9.82K

--
----

$ 9.82K
$ 9.82K$ 9.82K

969.57M
969.57M 969.57M

969,566,366.829989
969,566,366.829989 969,566,366.829989

De huidige marktkapitalisatie van the most watched egg is $ 9.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EGG is 969.57M, met een totale voorraad van 969566366.829989. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.82K.

the most watched egg (EGG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van the most watched egg naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van the most watched egg naar USD $ -0.0000067001.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van the most watched egg naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van the most watched egg naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.27%
30 dagen$ -0.0000067001-66.14%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is the most watched egg (EGG)?

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

the most watched egg (EGG) hulpbron

Officiële website

the most watched egg Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal the most watched egg (EGG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je the most watched egg (EGG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor the most watched egg te bekijken.

Bekijk nu de the most watched egg prijsvoorspelling !

EGG naar lokale valuta's

the most watched egg (EGG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van the most watched egg (EGG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EGG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over the most watched egg (EGG)

Hoeveel is the most watched egg (EGG) vandaag waard?
De live EGG prijs in USD is 0.00001013 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EGG naar USD prijs?
De huidige prijs van EGG naar USD is $ 0.00001013. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van the most watched egg?
De marktkapitalisatie van EGG is $ 9.82K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EGG?
De circulerende voorraad van EGG is 969.57M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EGG?
EGG bereikte een ATH-prijs van 0.0012292 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EGG?
EGG zag een ATL-prijs van 0.00000956 USD.
Wat is het handelsvolume van EGG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EGG is -- USD.
Zal EGG dit jaar hoger gaan?
EGG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EGG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:51:54 (UTC+8)

the most watched egg (EGG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

