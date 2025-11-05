the most watched egg (EGG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000956 $ 0.00000956 $ 0.00000956 24u laag $ 0.00001048 $ 0.00001048 $ 0.00001048 24u hoog 24u laag $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 24u hoog $ 0.00001048$ 0.00001048 $ 0.00001048 Hoogste prijs ooit $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Laagste prijs $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) -3.27% Prijswijziging (7D) -23.60% Prijswijziging (7D) -23.60%

the most watched egg (EGG) real-time prijs is $0.00001013. De afgelopen 24 uur werd er EGG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000956 en een hoogtepunt van $ 0.00001048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EGG hoogste prijs aller tijden is $ 0.0012292, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000956 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EGG met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -3.27% in de afgelopen 24 uur en -23.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

the most watched egg (EGG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Circulerende voorraad 969.57M 969.57M 969.57M Totale voorraad 969,566,366.829989 969,566,366.829989 969,566,366.829989

De huidige marktkapitalisatie van the most watched egg is $ 9.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EGG is 969.57M, met een totale voorraad van 969566366.829989. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.82K.