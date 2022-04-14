The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomie
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Informatie
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD).
Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal DENGDENG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel DENGDENG tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van DENGDENG begrijpt, kun je de live prijs van DENGDENG token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.