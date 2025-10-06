The Meerkat Meme (MEERKAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003375 $ 0.00003375 $ 0.00003375 24u laag $ 0.00003533 $ 0.00003533 $ 0.00003533 24u hoog 24u laag $ 0.00003375$ 0.00003375 $ 0.00003375 24u hoog $ 0.00003533$ 0.00003533 $ 0.00003533 Hoogste prijs ooit $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Laagste prijs $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 Prijswijziging (1u) +0.21% Prijswijziging (1D) -0.58% Prijswijziging (7D) +10.29% Prijswijziging (7D) +10.29%

The Meerkat Meme (MEERKAT) real-time prijs is $0.00003401. De afgelopen 24 uur werd er MEERKAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003375 en een hoogtepunt van $ 0.00003533, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEERKAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00208666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002486 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEERKAT met +0.21% veranderd in het afgelopen uur, -0.58% in de afgelopen 24 uur en +10.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K Circulerende voorraad 999.48M 999.48M 999.48M Totale voorraad 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

De huidige marktkapitalisatie van The Meerkat Meme is $ 33.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEERKAT is 999.48M, met een totale voorraad van 999482631.15692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.99K.