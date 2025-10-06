De live The Meerkat Meme prijs vandaag is 0.00003401 USD. Volg realtime MEERKAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEERKAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live The Meerkat Meme prijs vandaag is 0.00003401 USD. Volg realtime MEERKAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEERKAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

The Meerkat Meme Prijs (MEERKAT)

1 MEERKAT naar USD live prijs:

-0.70%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
The Meerkat Meme (MEERKAT) live prijsgrafiek
The Meerkat Meme (MEERKAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00003375
$ 0.00003375$ 0.00003375
24u laag
$ 0.00003533
$ 0.00003533$ 0.00003533
24u hoog

$ 0.00003375
$ 0.00003375$ 0.00003375

$ 0.00003533
$ 0.00003533$ 0.00003533

$ 0.00208666
$ 0.00208666$ 0.00208666

$ 0.00002486
$ 0.00002486$ 0.00002486

+0.21%

-0.58%

+10.29%

+10.29%

The Meerkat Meme (MEERKAT) real-time prijs is $0.00003401. De afgelopen 24 uur werd er MEERKAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003375 en een hoogtepunt van $ 0.00003533, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEERKAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00208666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002486 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEERKAT met +0.21% veranderd in het afgelopen uur, -0.58% in de afgelopen 24 uur en +10.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Marktinformatie

$ 33.99K
$ 33.99K$ 33.99K

--
----

$ 33.99K
$ 33.99K$ 33.99K

999.48M
999.48M 999.48M

999,482,631.15692
999,482,631.15692 999,482,631.15692

De huidige marktkapitalisatie van The Meerkat Meme is $ 33.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEERKAT is 999.48M, met een totale voorraad van 999482631.15692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.99K.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van The Meerkat Meme naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van The Meerkat Meme naar USD $ -0.0000036816.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van The Meerkat Meme naar USD $ -0.0000091706.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van The Meerkat Meme naar USD $ -0.00005664525765584351.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.58%
30 dagen$ -0.0000036816-10.82%
60 dagen$ -0.0000091706-26.96%
90 dagen$ -0.00005664525765584351-62.48%

Wat is The Meerkat Meme (MEERKAT)?

The Meerkat Meme

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

The Meerkat Meme Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal The Meerkat Meme (MEERKAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je The Meerkat Meme (MEERKAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor The Meerkat Meme te bekijken.

Bekijk nu de The Meerkat Meme prijsvoorspelling !

MEERKAT naar lokale valuta's

The Meerkat Meme (MEERKAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van The Meerkat Meme (MEERKAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEERKAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over The Meerkat Meme (MEERKAT)

Hoeveel is The Meerkat Meme (MEERKAT) vandaag waard?
De live MEERKAT prijs in USD is 0.00003401 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEERKAT naar USD prijs?
De huidige prijs van MEERKAT naar USD is $ 0.00003401. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van The Meerkat Meme?
De marktkapitalisatie van MEERKAT is $ 33.99K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEERKAT?
De circulerende voorraad van MEERKAT is 999.48M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEERKAT?
MEERKAT bereikte een ATH-prijs van 0.00208666 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEERKAT?
MEERKAT zag een ATL-prijs van 0.00002486 USD.
Wat is het handelsvolume van MEERKAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEERKAT is -- USD.
Zal MEERKAT dit jaar hoger gaan?
MEERKAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEERKAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.