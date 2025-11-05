THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000799 $ 0.00000799 $ 0.00000799 24u laag $ 0.00000861 $ 0.00000861 $ 0.00000861 24u hoog 24u laag $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 24u hoog $ 0.00000861$ 0.00000861 $ 0.00000861 Hoogste prijs ooit $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Laagste prijs $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 Prijswijziging (1u) +0.80% Prijswijziging (1D) +1.02% Prijswijziging (7D) -23.69% Prijswijziging (7D) -23.69%

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) real-time prijs is $0.00000854. De afgelopen 24 uur werd er PUMPATHON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000799 en een hoogtepunt van $ 0.00000861, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUMPATHON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00341605, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000799 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUMPATHON met +0.80% veranderd in het afgelopen uur, +1.02% in de afgelopen 24 uur en -23.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K Circulerende voorraad 999.30M 999.30M 999.30M Totale voorraad 999,300,197.501497 999,300,197.501497 999,300,197.501497

De huidige marktkapitalisatie van THE LONGEST PUMPFUN STREAM is $ 8.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUMPATHON is 999.30M, met een totale voorraad van 999300197.501497. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.53K.