The Innovation Game (TIG) Informatie The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Officiële website: https://www.tig.foundation/ Whitepaper: https://www.tig.foundation/whitepaper

The Innovation Game (TIG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Innovation Game (TIG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Totale voorraad: $ 45.98M $ 45.98M $ 45.98M Circulerende voorraad: $ 24.29M $ 24.29M $ 24.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.88M $ 19.88M $ 19.88M Hoogste ooit: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Laagste ooit: $ 0.116623 $ 0.116623 $ 0.116623 Huidige prijs: $ 0.432255 $ 0.432255 $ 0.432255 Meer informatie over The Innovation Game (TIG) prijs

The Innovation Game (TIG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Innovation Game (TIG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TIG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TIG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TIG begrijpt, kun je de live prijs van TIG token verkennen!

