The HUSL (HUSL) Informatie The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Officiële website: https://thehusl.io/

The HUSL (HUSL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The HUSL (HUSL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 Totale voorraad: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Circulerende voorraad: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.53K $ 72.53K $ 72.53K Hoogste ooit: $ 4.73 $ 4.73 $ 4.73 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00103607 $ 0.00103607 $ 0.00103607 Meer informatie over The HUSL (HUSL) prijs

The HUSL (HUSL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The HUSL (HUSL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HUSL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HUSL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HUSL begrijpt, kun je de live prijs van HUSL token verkennen!

Prijsvoorspelling van HUSL Wil je weten waar je HUSL naartoe gaat? Onze HUSL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HUSL token!

