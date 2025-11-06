the great extraction (TGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 24u laag $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 24u hoog 24u laag $ 0.00000919$ 0.00000919 $ 0.00000919 24u hoog $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Hoogste prijs ooit $ 0.00047701$ 0.00047701 $ 0.00047701 Laagste prijs $ 0.00000842$ 0.00000842 $ 0.00000842 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) +1.76% Prijswijziging (7D) -16.50% Prijswijziging (7D) -16.50%

the great extraction (TGE) real-time prijs is $0.00000935. De afgelopen 24 uur werd er TGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000919 en een hoogtepunt van $ 0.0000094, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00047701, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000842 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TGE met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +1.76% in de afgelopen 24 uur en -16.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

the great extraction (TGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Circulerende voorraad 999.38M 999.38M 999.38M Totale voorraad 999,383,902.140937 999,383,902.140937 999,383,902.140937

De huidige marktkapitalisatie van the great extraction is $ 9.34K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TGE is 999.38M, met een totale voorraad van 999383902.140937. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.34K.