The Grays Currency (PTGC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Grays Currency (PTGC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Grays Currency (PTGC) Informatie 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Officiële website: https://www.pulsetgc.com/

The Grays Currency (PTGC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Grays Currency (PTGC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 78.76M $ 78.76M $ 78.76M Totale voorraad: $ 290.91B $ 290.91B $ 290.91B Circulerende voorraad: $ 290.91B $ 290.91B $ 290.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.76M $ 78.76M $ 78.76M Hoogste ooit: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027149 $ 0.00027149 $ 0.00027149 Meer informatie over The Grays Currency (PTGC) prijs

The Grays Currency (PTGC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Grays Currency (PTGC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PTGC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PTGC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PTGC begrijpt, kun je de live prijs van PTGC token verkennen!

Prijsvoorspelling van PTGC Wil je weten waar je PTGC naartoe gaat? Onze PTGC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PTGC token!

