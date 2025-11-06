The First Play (1ST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000483 $ 0.00000483 $ 0.00000483 24u laag $ 0.00000689 $ 0.00000689 $ 0.00000689 24u hoog 24u laag $ 0.00000483$ 0.00000483 $ 0.00000483 24u hoog $ 0.00000689$ 0.00000689 $ 0.00000689 Hoogste prijs ooit $ 0.00010884$ 0.00010884 $ 0.00010884 Laagste prijs $ 0.00000483$ 0.00000483 $ 0.00000483 Prijswijziging (1u) -0.34% Prijswijziging (1D) +29.80% Prijswijziging (7D) -7.83% Prijswijziging (7D) -7.83%

The First Play (1ST) real-time prijs is $0.00000627. De afgelopen 24 uur werd er 1ST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000483 en een hoogtepunt van $ 0.00000689, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 1ST hoogste prijs aller tijden is $ 0.00010884, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000483 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 1ST met -0.34% veranderd in het afgelopen uur, +29.80% in de afgelopen 24 uur en -7.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The First Play (1ST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Circulerende voorraad 999.22M 999.22M 999.22M Totale voorraad 999,218,955.211753 999,218,955.211753 999,218,955.211753

De huidige marktkapitalisatie van The First Play is $ 6.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 1ST is 999.22M, met een totale voorraad van 999218955.211753. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.26K.