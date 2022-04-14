The First Meme (FIRST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The First Meme (FIRST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The First Meme (FIRST) Informatie The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp! Officiële website: https://thefirst.meme

The First Meme (FIRST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The First Meme (FIRST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 665.57K $ 665.57K $ 665.57K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 665.57K $ 665.57K $ 665.57K Hoogste ooit: $ 0.00193145 $ 0.00193145 $ 0.00193145 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00066504 $ 0.00066504 $ 0.00066504 Meer informatie over The First Meme (FIRST) prijs

The First Meme (FIRST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The First Meme (FIRST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIRST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIRST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIRST begrijpt, kun je de live prijs van FIRST token verkennen!

