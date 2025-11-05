The Final Quarter (Q4) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.75% Prijswijziging (1D) +3.52% Prijswijziging (7D) -10.63% Prijswijziging (7D) -10.63%

The Final Quarter (Q4) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er Q4 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De Q4 hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is Q4 met +1.75% veranderd in het afgelopen uur, +3.52% in de afgelopen 24 uur en -10.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Final Quarter (Q4) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.52K$ 33.52K $ 33.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.52K$ 33.52K $ 33.52K Circulerende voorraad 999.69M 999.69M 999.69M Totale voorraad 999,692,541.386735 999,692,541.386735 999,692,541.386735

De huidige marktkapitalisatie van The Final Quarter is $ 33.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van Q4 is 999.69M, met een totale voorraad van 999692541.386735. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.52K.