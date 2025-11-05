BeursDEX+
De live The Final Quarter prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime Q4 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de Q4 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live The Final Quarter prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime Q4 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de Q4 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over Q4

Q4 Prijsinformatie

Wat is Q4

Q4 officiële website

Q4 tokenomie

Q4 Prijsvoorspelling

The Final Quarter Prijs (Q4)

Niet genoteerd

1 Q4 naar USD live prijs:

--
----
+0.90%1D
Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
The Final Quarter (Q4) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:51:31 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.75%

+3.52%

-10.63%

-10.63%

The Final Quarter (Q4) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er Q4 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De Q4 hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is Q4 met +1.75% veranderd in het afgelopen uur, +3.52% in de afgelopen 24 uur en -10.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Final Quarter (Q4) Marktinformatie

$ 33.52K
$ 33.52K$ 33.52K

--
----

$ 33.52K
$ 33.52K$ 33.52K

999.69M
999.69M 999.69M

999,692,541.386735
999,692,541.386735 999,692,541.386735

De huidige marktkapitalisatie van The Final Quarter is $ 33.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van Q4 is 999.69M, met een totale voorraad van 999692541.386735. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.52K.

The Final Quarter (Q4) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van The Final Quarter naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van The Final Quarter naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van The Final Quarter naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van The Final Quarter naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+3.52%
30 dagen$ 0-63.68%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is The Final Quarter (Q4)?

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

The Final Quarter (Q4) hulpbron

Officiële website

The Final Quarter Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal The Final Quarter (Q4) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je The Final Quarter (Q4) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor The Final Quarter te bekijken.

Bekijk nu de The Final Quarter prijsvoorspelling !

Q4 naar lokale valuta's

The Final Quarter (Q4) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van The Final Quarter (Q4) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van Q4 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over The Final Quarter (Q4)

Hoeveel is The Final Quarter (Q4) vandaag waard?
De live Q4 prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige Q4 naar USD prijs?
De huidige prijs van Q4 naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van The Final Quarter?
De marktkapitalisatie van Q4 is $ 33.52K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van Q4?
De circulerende voorraad van Q4 is 999.69M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van Q4?
Q4 bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van Q4?
Q4 zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van Q4?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van Q4 is -- USD.
Zal Q4 dit jaar hoger gaan?
Q4 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de Q4 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:51:31 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

