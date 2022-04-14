THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Informatie This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls Officiële website: https://www.thefinalbitcoincto.com/ Koop nu SHITCOIN!

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.84K $ 24.84K $ 24.84K Totale voorraad: $ 978.36M $ 978.36M $ 978.36M Circulerende voorraad: $ 978.36M $ 978.36M $ 978.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.84K $ 24.84K $ 24.84K Hoogste ooit: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) prijs

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHITCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHITCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHITCOIN begrijpt, kun je de live prijs van SHITCOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHITCOIN Wil je weten waar je SHITCOIN naartoe gaat? Onze SHITCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHITCOIN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!